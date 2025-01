Ayer, vimos a Álex Ghita pidiendo a cámara ser el próximo expulsado, ya que, según él, está pasando hambre y se siente desbordado por la situación. El resto de compañeros, salvo alguna excepción, ven a Álex como un generador de conflictos en la casa. Es el caso de Marieta, que ayer tuvo una discusión con él, y este le dijo que creía que ella estaba pasando por el concurso montada en un trineo, tirado por sus renos Sergio y Manuel. Este comentario-analogía de Álex trajo cola, y fue comentado hasta en la radio. Pero no todo son roces, o digamos que en la casa hay roces de otro tipo, como el que hay entre María "La jerezana" y José María Almoguera. Tras su apasionado beso, cada vez se hace mas evidente que se gustan, y mucho, y esto no pasa desapercibido a sus compañeros. Por su parte, Jeimy y Manuel parecía que iban a tener también algo de este roce "bueno", pero finalmente Jeimy ha marcado distancia, y no parece que la cosa prospere. Veremos como evolucionan todas estas tramas a lo largo de hoy. No os perdáis esta noche El Debate con Ion Aramendi. Descubre aquí la última hora de Gran Hermano DÚO.

11:01 H Seguimos con todos dormidos Seguimos con la casa a oscuras y todos dormidos. Que cojan fuerzas, que esta noche hay Debate en Telecinco. 10:00 H Dormidos Buenos días, ya estamos por aquí. Todos dormidos, de momento.