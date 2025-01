"No hemos hecho nada malo" y "no hemos matado a nadie" son las expresiones que más se repiten en esta reveladora conversación entre el hijo de Carmen Borrego y la que fuera participante de 'GH 12+1'. Al parecer, ella se muestra más sofocada por la emisión de las imágenes que se puedan ver de ellos mientras que él parece estar algo más tranquilo.

Aunque, eso sí, a pesar de su aparente impasividad, también hay algo que le preocupa: "Buah, la que me va a caer cuando salga". Tras esto, María reflexiona y dice que no está muy a gusto con la situación: "No me hace gracia esto. No pasa nada, pero tú me entiendes, ¿no? Es que se nos va la olla".