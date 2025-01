Todo tiene un precio

22:35 H La casa dividida

Ion Aramendi conecta con la casa y habla sobre la división que se está produciendo en la casa tras los últimos días de convivencia. Marieta asegura que "hay dos grupos claros en la casa, menos Romina que no pertenece a ninguno". "Maica, Óscar, Frigenti, Álex y Javier son un grupo y el resto somos otro, las cosas están así ahora", asegura Marieta.

Romina interviene en la conversación y comenta: "Yo soy una persona individual y no pertenezco a ningún grupo, nunca me han gustado los grupos y no tengo porque pertenecer a ninguno. Yo estoy bien con todos mis compañeros y no veo necesidad de distanciarme de los demás".