No es difícil haberse dado cuenta de que ya se han formado los tradicionales dos grupos en la casa de Guadalix de la Sierra. En realidad, hay un solo grupo consolidado, ya que el otro está formado por todos los demás. El grupo claramente establecido está formado por Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Javier Mouzo, Óscar Landa y Romina Malaspina. Romina tardó en definirse más que los demás. También tuvieron sus más y sus menos Maica y Óscar por las rencillas heredadas de la edición anterior. En el momento presente, los cinco hacen un grupo que no solamente parece muy unido, también son quienes aportan mayor sensatez y mejores momentos.

Fuera de ese club de los cinco al que me refiero están Marieta, Manuel Cortés, Sergio Aguilera, José María Aguilera, Jaimy Báez, María Sánchez y Dani Santos. Dani (no María) ha estado muy cerca del otro grupo por su buena relación con Miguel, aunque después se ha enfriado claramente. ¿Por qué no serían un grupo? Veo buenas conexiones a dos, pero no una dinámica de grupo más allá de protegerse a la hora de nominar. Podríamos decir que como grupo le veo falta de sintonía entre todos. Los más observadores se habrán dado cuenta de que falta Alex Ghita, porque él solo hace grupo consigo mismo.

Aprecio la misma división en la casa que Javier Mouzo y Miguel Frigenti, pero solamente comparto la clasificación que hace este último. El colaborador afirma que los otros serían el grupo dominante. Y, ciertamente, lo son por superioridad numérica. También por la falsa sensación de autoridad que ha conferido al trío tener la inmunidad en las dos primeras semanas. De ser inmunes han pasado a estar nominados (Marieta nunca lo estuvo en realidad, aunque no se enteró hasta anoche) y eso parece haberles despertado un poco. En esto coincido con el análisis que hace Alex. Salir de la zona de confort es bueno muchas veces, incluso diría que es necesario.

No comparto la idea expresada por Javier Mouzo de que los otros forman el grupo de los famosos, mientras ellos serían los conocidos. Famosos de verdad no son ni unos ni otros. Y en ambos lados hay algunos más populares que otros, aunque en todos los casos siempre son conocidos en un nicho más o menos común del universo reality o de la tercera categoría en al mundo de la prensa del corazón. Para determinar esto siempre me planteo si mi suegra los conocería, y confirmo que hay en este caso una respuesta común y es que no.

Alex Ghita es un grupo en sí mismo

Alex Ghita está fuera de ambos grupos porque está ya fuera del concurso. Si no es expulsado esta semana no habrá de ser en la próxima porque no desea estar ahí. Pensaba que iba a un resort (lo ha confesado él mismo) donde tendría pan y fruta ilimitada, podría disponer de un completísimo gimnasio y bañarse todo el rato en el jacuzzi. La realidad es muy distinta a su fantasía. Además, tienen agua caliente un rato al día y está pasando hambre porque le dan la misma comida que a Miguel Frigenti, cuando él mide 185 centímetros y su compañero de dúo tan solo 140. No sé si Alex exagera con su estatura tanto como le está quitando a Miguel. A Alex solo le interesa ganar una prueba. Dice que para poder hacer la compra él solo, pero creo que es también por restañar su herido orgullo al no haber ganado ni una todavía.

Una lectura correcta del concurso

La buena sintonía que hay en el club de los cinco no solo se aprecia cuando gastan bromas y se ríen con las imitaciones de Miguel Frigenti o las ya típicas Maicadas. Son momentos impagables, como cuando pillan a estos dos concursantes casi en cueros en el momento que deben ir al pabellón para la prueba (ir a Japón, decían), o Maica se disgusta porque han mezclado su ropa interior y la de un compañero. Pero cuando veo una clara complicidad es analizando el concurso, y ahí me han ganado definitivamente. Me está resultando muy divertido ver a Óscar y Miguel despellejando a alguien, pero mucho más me gusta ver cómo diseccionan la situación de la casa.

En la lectura del concurso coinciden los cinco y yo con ellos. Del otro grupo echa para atrás la cobardía, ver cómo evitan no solo el conflicto sino cualquier cosa que les pueda comprometer. Se apreció con especial claridad en Radio GH el pasado sábado. Presentaban Óscar y Miguel, pero les cortaba las alas Dani, que ejercía de director. No entendí por qué les debía dirigir alguien hasta darme cuenta de que era para poder censurar todo aquello que el grupo dominante no quería que se tratase. Se han sentido intocables las dos primeras semanas y ahora quieren ampliar su impunidad, ahora que ya que no tienen la inmunidad. Por eso defienden el privilegio de decidir lo que se puede tratar y lo que no. Lo más curioso es que Marieta deje entrever que trataran en la radio lo que quiera Alex Ghita. La radio irá “según como le de a él”, afirmaba Marieta. Cuando Alex fue a pedirle explicaciones se salió por la tangente. Al final no hablaron ni siquiera de esto, que acababa de suceder. Tampoco ahondaron en las monumentales calabazas que había dado Jeimy Báez a Manuel Cortés.

“Han sacado sangre porque están nominados”, decía Alex Ghita y no era muy diferente del análisis que hacía el club de los cinco en el salón. La conclusión a la que llegaba Alex hablando con Marieta es que ella va a un trineo tirado por Sergio y Manuel. Si juntamos este símil a otros anteriores sobre lo mismo podemos colegir que es Marieta quien lleva las riendas y sus compañeros de trío solo hacen de mulos de carga. Por supuesto, esto tampoco se trató en la radio. Estoy seguro de que si Marieta llega a saber que José María y Jeimy la salvaron el jueves pasado habría estado interesada en tratar lo del trineo.

Las calabazas de Jeimy Báez a Manuel Cortés

José María Almoguera y María Sánchez siguen adelante con una relación que ya conocen todos, pero sigue siendo un tema tabú en la casa. Imposible que no se dieran por enterados toda vez que José María deja su sitio en la suite a Marieta para poder seguir durmiendo junta a la jerezana. Muy distinto camino llevan Manuel Cortés y Jeimy Báez. Esta última le ha dado unas calabazas clamorosas. Afirma que nunca le ha gustado como pareja, pero el hijo de Raquel Bollo sigue empeñado en que le hacía ojitos. “Me lo debo haber inventado”, dice Manuel. Es justo lo que dice quien piensa que no se lo ha inventado. Ni siquiera contempla que haya podido tener un error de apreciación.

Es lo típico de quien asegura que nunca se le ha resistido una conquista, lo cual puede ser porque lo ha intentado pocas veces, no ha tenido demasiada ambición o es que realmente es irresistible. Por lo pronto parece que Manuel no lo es para todo el mundo. No para Jeimy, que estaba molesta al ver a todo el mundo en la casa comentando lo de ellos. Siempre ha habido clases, y mientras callan sobre lo de José María y María, no han parado de unir a Manuel con Jeimy para disgusto de esta. Ahora le toca a Manuel superar este rechazo.

Moleskine del gato

Nadie se posicionó en la casa contra Maica, Miguel y Sergio. Contra Manuel se pusieron Alex, Maica y Javier. Óscar también tenía esa intención, pero a última hora lo cambió por Alex molesto porque dijera que nadie le arropa en esa casa. Aparte de Óscar estuvieron contra Alex Miguel, Manuel, Sergio, María, José María, Dani, Marieta, Romina, Jeimy. Romina era, por tanto, la única del club de los cinco que tenía claro su posicionamiento contra el preparador físico.

Los porcentajes ciegos estaban así anoche antes de salvarse Sergio: 54 %, 18 %, 12 %, 11 % y 5 %. No es planteable que Alex subiese hasta el 30 % contra una rival muy fuerte, que se había puesto a la audiencia en contra, como es Herminia (que decidió no estar anoche en el Debate), y hoy tenga tan solo un 18 % o menos, aunque sea contra otros cuatro nominados.