Bayan le pide perdón a Alba por quedarse dormida cuando les hizo una confesión

Estaban las tres en la cama de la examiga de Aída, que contaba que sentía que había decepcionado a Gerard con su actitud en la presentación de solteros: "Antes de dormir me dio una lámpara con una foto nuestra y con nuestra canción que es la de 'Manos rotas', no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes"; pero era la novia de Joel la única que la escuchaba , porque Bayan estaba profundamente dormida.

Sobre lo que no se ha pronunciado Bayan ha sido sobre la primera hoguera de las chicas, en la que lo pasó mal al ver a Eros tan cercano a Érika y pronosticó que caería en la tentación, aunque sí que le ha pedido a sus seguidores que le den su opinión sobre la hoguera .

También ha recordado del episodio lo triste que se puso al recordar que Ana Luiza, que es la chica con la que mejor se llevaba, ya se había marchado y no contaba con su apoyo en Villa Playa: "Me dolía tanto no tenerla ahí conmigo".