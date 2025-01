Bayán recuerda el momento en que pilló a Eros con otra en la cama

No obstante, se encuentra con fuerza para afrontar todo lo que venga por delante: "Estoy preparada porque yo le pillé en su casa en acción con otra chica cuando lo dejamos. Eso lo vi con mis ojos, así que no hay imagen aquí que pueda superar eso", ha recordado. "Encima eso fue en la cama en la que yo había vivido con él tres años. Es como que no le he perdonado", ha añadido.