¡Momentazo! Una inesperada ‘invitada’ sorprende a Manuel en ‘El debate de las tentaciones'

Sandra Barneda sorprendía a Manuel con una mini invitada muy especial ‘Mini Anita’, quien ha llegado cargada de imágenes inéditas para él. ‘Mini Anita’ ha sido la protagonista de grandes momentos en ‘La isla de las tentaciones’ y Manuel ha reaccionado atónito en ‘El debate de las tentaciones’ , que puedes ver íntegro en exclusiva en mitele PLUS .

La sorpresa en forma de muñeca llevaba enganchado un pendrive: “Llega cargadita de imágenes para ti, imágenes que no has visto, imágenes que ya te adelanto no van a ser fáciles para ti”.