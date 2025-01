La felicidad de Anita tras dormir con Manuel

A la mañana siguiente, otros habitantes de Villa Playa apreciaron algo: Anita nunca se había despertado tan contenta. "Es súper respetuoso conmigo y eso me gusta", reconocía mientras mantenía una conversación con Jesús.

"No pienses, tienes que dejarte llevar, y que seas tú, disfrutar", le aconsejaba el soltero, que cree que, después de haber estado "llorando a muerte", la cabeza le ha hecho "plín".

Mientras Anita hablaba con Jesús, Manuel aparecía para darle cariño una vez más a la novia de Montoya. "¿Tú sabes la sensación de cuando estás con alguien y no te cansas de estar ?", le decía el tentador VIP a su compañero. "Bueno, queda mucho, eh", le respondía Anita.

Manuel le preguntaba entonces si iba a aburrirse de él. "No creo", le reconocía ella. Jesús le advertía: "Manuel, que al final te enchochas". Y él no dudaba en expresar lo que sentía delante de Anita: "A mí ella me gusta mucho desde el primer momento".