Anita ha visto las primeras imágenes de su novio en Villa Montaña

La participante ha tomado una decisión tras ver su actitud con Gabriella: "Me voy a dejar llevar"

Tras un año de relación, Montoya y Anita acudían a 'La isla de las tentaciones' con el objetivo de salvar su relación. Su paso por el programa era la ocasión perfecta para que ambos consiguieran disipar todos los fantasmas del pasado y lograr así la seguridad que necesitaban.

Anita se ha enfrentado a la primera hoguera con "un mal pálpito". Y es que, en las horas previas, Sandra Barneda le ha entregado un objeto muy especial que Montoya había decidido devolverle. Se trataba de su peluche y ha provocado que la participante se llenara de dudas: "Me ha descuadrado muchísimo".

Sin demorarlo mucho más, la presentadora ha dado paso a las primeras imágenes de Montoya que había para ella, que ha decidido verlas junto a sus compañeras, a quienes ha pedido que no perdieran detalle: "Por favor, quedaos con todo, eh".

Las primeras imágenes de Montoya

En el primer vídeo que ha reproducido la tablet, Ana ha podido ver a un Montoya que aseguraba tener carencias y que disfrutaba de la experiencia divirtiéndose en las fiestas junto a sus compañeros y las solteras, especialmente Gabriella: "Qué cara de asqueroso. Ay, señor...", ha reaccionado al ver uno de los bailes.

Anita no ha dudado en ponerse seria y defender que nunca le ha dado razones para no confiar en ella: "Las inseguridades las lleva porque él es inseguro. Yo no le he dado ningún motivo para que lo sea. Al revés, he estado respetándolo aún teniendo una relación a distancia. Si es un niño de tres años que no sabe diferenciar las cosas, no es mi problema. Yo en todo momento le he dado tranquilidad, seguridad, todo lo que tiene que darte una pareja".

Ha sido entonces cuando Sandra Barneda le ha preguntado si Montoya es celoso: "Conmigo sí, a mí me vendió muy bien la moto. Me dijo que no había sido celoso nunca, era el tío que más se quería del mundo. Y, a medida que ha ido pasando la relación, me he dado cuenta de que no, es bastante celoso e inseguro".

"Tiene estudiado todo el cuento"

Pero ahí no acababa todo y aún había más imágenes para Anita. Esta vez, todas ellas han estado centradas en Gabriella y en todos los acercamientos que han tenido en Villa Montaña, especialmente en una conversación en la que el andaluz le decía que ambos tenían "la misma esencia" y vibraban "en una misma energía", algo que ha hecho estallar definitivamente a Anita.

"Eso lo tiene todo estudiado, proque eso me lo ha dicho a mí veinte millones de veces. ¡Falso, que eres un p*** falso! Este tiene estudiado todo el cuento. Pero no con ella, si no con todas. Porque todo lo que le está diciendo a ella también me lo ha dicho a mí. Me está dando asco mi novio ahora mismo. Lo que me hace gracia es que me diga que le gustan las chicas naturales. Le voy a devolver el peluche con pegatinas de carricoche, ya verás qué gracia le va a hacer", ha reaccionado bastante tajante.

Anita, sobre Manuel

Ha sido entonces, al mencionar las "pegatinas de carricoche", cuando la presentadora le ha preguntado por su tentador: "Yo conecté con Manuel desde el momento en el que entró. Me miró y ya no se separaban las miradas". Una conexión que ve completamente diferente a la de su novio con su tentadora: "Está clarísimo y de lejos. Manuel no va tan a saco. Ojalá salgan juntos ellos dos, a ver cuánto duran en la calle".

Y es que, tal y como ha expresado a Sandra, Anita es una mujer muy segura de sí misma dispuesta a afrontar todo lo que venga: "No sé lo que le puede estar pasando, pero todo lo que tenga que venir que venga. A mí me hace más fuerte. No pienso derramar ni una lágrima. No me preocupa una mierda mi relación ahora mismo. Si está haciendo todo eso, sé que va a haber mucho más, sé que me la va a formar. No está pensando en mí".