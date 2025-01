Cuando le han preguntado a la presentadora de 'La isla de las tentaciones' qué opina sobre el paso de José María por la tercera edición de 'GH DÚO', ha recordado ante los micros de 'Europa Press' y 'GTres' aquellas declaraciones que tanto se comentaron en el programa que presentaba junto a César Muñoz: "He pensado: '¡Qué pena que ya no esté 'Así es la vida' porque el fucking show es el que quizá esté dando él en el buen sentido de la palabra".

"Es un buen ejemplo de que no puedes decir nunca que no", ha añadido la periodista, resaltando así que hace menos de un año José María criticaba a toda su familia, incluida su madre, por dar exclusivas y participar en realities. Sobre su idilio con María Sánchez 'La Jerezana', ha comentado: "Yo no sabía que lo de la casa no saben exactamente que están liados y eso es divertidísimo, me parece brutal la trama".