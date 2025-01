Manuel Cortés asegura que siente cariño por la mujer con la que protagonizó este jueves una gran bronca y que, por ello, no quiere que continúe existiendo tensión entre ellos: “ No es una niña que me dé igual, me cae bien . Comenté eso de la limpieza y a lo mejor me he equivocado”, le decía a Marieta.

“No me parece un motivo para acabar así y me parece mucho más grave lo que nos dijimos en la sala de expulsión, que lo que dije yo en el vídeo (..) Ahora mismo, no la veo con ganas de hablar y no me voy a acercar. Si no es hoy, mañana le pregunto a ver si le apetece. Si me dice cinco veces que no, pues qué le voy a hacer”, decía Manuel Cortés, dejando clara su intención de acercarse a Maica para resolver las cosas.