Tras esto, en la sala de expulsión, la que fuera concursante de 'Gran Hermano 19' , reaccionaba a esto : "Me acabo de quedar anonadada porque es el primero que me dice que me entiende. Veo esto y me quedo muerta, falsedad a tope, ¿qué más te da que yo limpie? Qué disparate". "Falseadad tú conmigo, en todo caso", respondía él, que le volvía a repetir que "está todo el día con la limpieza" y "que no sabe decir otra cosa".

"Cuando juegan un poco sucio conmigo, tampoco merece la pena mucho arreglarlo", le decía el cantante a Carlos Sobera cuando les preguntaba por si esto habían conseguido llegar a un entendimiento, lo que ella no entendía: "Usa argumentos que sean consistentes y reales. No me digas que me entiendes y luego me critiques por las espaldas". Generándose una gran tensión entre ellos y Manuel sentenciaba con algo: "Yo no voy a perder los nervios con la limpieza, a partir de ahora que limpie ella todo".