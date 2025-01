Pero Sthefany no es la única que sufre el sentimiento de la decepción. Bayan , hecha un mar de lágrimas, descubre nuevas imágenes de Eros que le dejan totalmente destrozada: "¿Qué dices, tío? Te lo juro que no se lo voy a perdonar , te lo juro".

A su decepción se suman las dudas de Andrea, que no tiene claro que Joel quiera continuar con su relación: "No sé si quiere estar conmigo. Verlo me ha destrozado". Y, por último, el descomunal enfado de Anita al descubrir que Montoya le ha cantado una canción a Gabriella: "¿Este tío es gilipo**** o qué le pasa? Esto no lo voy a permitir. No quiero ver más imágenes. ¡Qué pu** asco!".