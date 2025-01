Todo comenzó por el cambio de cita de Bayan: pasó de dársela a Borja a tenerla con Torres

Esto ha terminado provocando cierto distanciamiento inesperado e inexplicable

En el último programa de 'La isla de las tentaciones' pudimos ver cómo la tensión llegaba a Villa Playa. El motivo: Bayan decidía dar su segunda cita a Torres en vez de a Borja, con quien tuvo la primera. En consecuencia, Andrea aprovechaba para tener su cita con Borja, quien asegura que le pareció "el más guapo" desde el principio.

Tras el reparto de citas, llegaba una nueva fiesta a la villa. Y ahí fue donde todo estalló. Bayan y Andrea estaban algo distantes, y la novia de Eros no dudó en hablar con ella y explicarle que Borja no le gusta para ella: "Se conforma con cualquiera, eso no lo quiero para ti", le decía.

Y finalmente todo llevaba a un momento de discusión con el tentador en el que Bayan le dejaba las cosas claras: "No me tires de la lengua. No sé a qué nube te has subido, pero yo te la bajo rápido".

Bayan: "No me gusta la gente que no va de cara"

Pero parece ser que ahí no quedaba todo y la distancia entre Bayan y Andrea continuaba. Tanto, que la novia de Eros no ha dudado en expresar lo que sentía: "Si tú eres así de niñata y actúas así, yo no voy a ir a decirte que estás siendo niñata. No me gusta la gente que no va de cara", ha comentado con algunos tentadores.

La conversación de Borja y Andrea