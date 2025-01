Después del tremendo estallido de Montoya tras ver la gran conexión entre Anita y Manuel y el enfado de ella al ver el acercamiento de su pareja con Gabriela , los dos se han mostrado muy enfadados con el otro, tanto es así que Anita ha dado un paso más allá c on uno de los objetos especiales para la pareja que se llevaba a República Dominicana.

Las fiestas dan para mucho y Bayan y Rubén Torres decidían hacer un ritual con fuego, donde el muñeco con la cara de Anita era el protagonista, pero cuando alertaban a todos de lo que iban a hacer, Anita reaccionaba: "No, a mí no, os traigo el otro, no seáis cab*". Y ella corría a la habitación a por el peluche con la cara de Montoya, los que ambos se llevaban para acordarse el uno del otro.