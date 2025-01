José María Almoguera cuenta a María Sánchez el conflicto con su madre, Carmen Borrego

Carmen Borrego reacciona a la conversación de su hijo con María

Suso y Carmen Borrego juzgan a Álex Ghita: "Creo que tiene el ego muy subido..."

José María Almoguera y María Sánchez siguen conociéndose en 'GH DÚO' y en un momento de complicidad él le contó cómo se siente sobre el distanciamiento con su madre, Carmen Borrego. 'La jerezana' terminó dándole consejos para la posible reconciliación.

José María le explicaba que había tenido muchas críticas a raíz del conflicto con su madre. Ella no parecía saber mucho de la historia así que le preguntó si había hecho ya las paces o no. "Estamos en ello. Pero las cosas no son de cero a cien", respondió él.

"Pero es tu madre (...) ¿Tú sabes qué me pasa a mí cuando pasan cosas entre madres e hijos? Se me rompe el alma en mil pedazos", opinaba entonces María Sánchez. "No me lo tienes que explicar, que yo soy padre", contestó él.

Para María la solución era muy fácil, así que animó a José a llamar a su madre cuando salga. "¡No me agobies! Pero mis aspiraciones sí son solucionar las cosas", terminó reconociendo él.

Carmen Borrego, ante el deseo de su hijo de solucionar las cosas

En el plató de 'GH DÚO: Límite 48 horas', Carmen Borrego se mostró "encantada" con las palabras de María e insistió en que seguirá defendiendo a su hijo ante todo. "Estoy loca por abrazarle. No hay un solo día de mi vida en que no piense en él", explicó.