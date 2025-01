Alexia Rivas rápidamente se abría paso para pronunciar las siguientes palabras sobre Adara: "Él sacó a tu padre, pero es que tu madre también habló de su madre. Y su madre no ha salido en televisión". Adara le recordaba a la periodista que fue Ghitta quien sacó primero a su padre y Alexia aseguraba que esto no iba por turnos: "Sois muy bajas. Lo que hizo el otro día tu madre me enseña como eres tú. No me extraña cómo eres. Bastante bien has salido para como es tu madre. Que una persona de 60 años se ponga a la altura de chavales de 30 y monte un espectáculo así, me pareció bochornoso".