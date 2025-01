Desde que la relación de José María Almoguera (hijo de Carmen Borrego) y de María 'la jerezana' ha salido a la luz , los comentarios dentro de la casa de 'GH DÚO' se han sucedido. Eso ha provocado el enfado de la pareja del momento. Un enfado que se ha trasladado a la gala que ha tenido lugar este martes presentada por Ion Aramendi, concretamente entre María y Miguel Frigenti, uno de los que no ha dudado en opinar en más de una ocasión sobre lo que le parece esta nueva pareja.

Era la propia María la que lanzaba el primer dardo, diciéndole a la cara al colaborador que era un "falso": "Yo no voy ni de prudente ni de ser de luz. Yo soy la misma desde que entro hasta que me voy. No os equivoquéis". Además, la graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual comentaba que Frigenti le recomendó -durante los primeros días de aventura en el reality- que "saltara más", porque se calló en una discusión que hubo en la casa: "A ver quién es más falso, tú o yo".