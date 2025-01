09:21 H "Yo te quiero igual a las nueve de la mañana"

Óscar y Frigenti entran en desacuerdo en el baño. Según Óscar, Frigenti se ha enfadado y está discutiendo. Según Frigenti, él no está discutiendo y el que está empeñado en discutir es Óscar. "Estás replicando", le dice Óscar a Frigenti. Pero le asegura que le quiere igual, protestando o no y también a las nueve de la mañana. "Pues yo a las nueve de la mañana, te tiraría por la ventana", le responde Frigenti. A Maica le da la risa floja y deja la brocha a un lado, que se va a pintar una ceja.

El motivo del desacuerdo, la verdad que no me parece muy importante, aunque es de esas cosas que a las nueve de la mañana y sin dormir, se puede convertir en un divorcio. Pero con amor desde las nueve, todo va mejor. La cosa es que Frigenti decía que el Super dijo anoche que no les iba a despertar hoy y que a él, al menos, le ha despertado Óscar; y Óscar dice que el Super anoche diría lo que sea, pero a las nueve estaba dándoles los buenos días y eso es despertar.

Creo que la risa de Maica ha ayudado. Y yo me quedo con lo de te quiero igual a las nueve de la mañana. Aunque tú me tirarías por una ventana.