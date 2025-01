“En cada una de ellas hay una palabra escrita, con los ojos vendados tendréis que adivinarlas. No podréis utilizar los dedos, tendréis que hacerlo chupando . Basta con que uno de los dos descubra la palabra para que tengáis el doble de puntos para nominar ”, explicaba Carlos Sobera y, tras esto, comenzaban las nominaciones.

Además, Jeimy y Dani Santos , que se medían a la expulsión exprés, no nominaban junto a sus parejas a la espera de conocer la decisión de la audiencia y sus compañeros de pareja eran los que daban los puntos porque uno iba a ser “nominado directo y otro expulsado” .

Maica y Óscar: Maica adivinaba la palabra ‘Guau’ y, por tanto, tenían dos y seis puntos. “Dos a María, ‘La jerezana’ porque he tenido bastantes discusiones con ella”, decía Óscar. “Seis puntos a Frigenti y Romina porque hemos hablado y lo más lógico es que para no dividir votos para la gente que nos vota, es salir el mayor número de nosotros mismos. No porque queremos nominarles, es pura estrategia”, explicaba Maica.