María Jesús Ruiz se ha acercado al grupo de Miguel Frigenti debido a sus simpatías previas, entre otras cosas, lo cual genera recelos entre algunos

Romina Malaspina opina que la expulsión de Miguel o Manuel determinará cuál grupo es más fuerte, mientras que Jeimy no es considerada una amenaza significativa

María Jesús Ruiz entró con la intención de arrimarse al grupo de Miguel Frigenti porque despierta en ella más simpatías. Era de esperar, puesto que coincidió con Romina Malaspina en Supervivientes y en plató con el colaborador. Fue una graciosa casualidad que fuera Romina quien encontrase a la primera reina que entró en la casa el martes. Saltaron de alegría al verse y María Jesús saludó a Miguel el primero, diciéndole al oído: “Te quiero, lo estás haciendo muy bien”. Luego se posicionó contra Manuel Cortés, algo que le reprochaba anoche Jeimy Baéz. Su respuesta fue contundente, e incontestable: “Estamos dónde estamos”. María Jesús ya despierta recelos en algunos, más después de un pequeño encontronazo con María Sánchez. Creen que ha ido a desestabilizarlos. ¡Pues claro! Ahora bien, igual une al grupo al meterse tanto en el papel. Esta madrugada coincidían en ello unos y otros.

Lucía Sánchez tenía intención de posicionarse contra Miguel Frigenti. Así se lo comentó en maquillaje a María Jesús Ruiz, pero luego se ponía detrás de Javier Mouzo. Puede que la segunda reina en hacer acto de presencia en la casa quisiera ir a por Frigenti porque María Jesús le había comentado que ella iba con ese grupo. Así lo piensa está, aunque lo que nunca sabremos es por qué cambio de opinión sobre la marcha. Aún así, está claro que hay una reina para cada grupo. Como en el ajedrez, reina blanca y reina negra, las dos figuras más poderosas del tablero, aunque el objetivo es darle jaque al rey. Y toda la casa asume que los reyes son Miguel Frigenti y Dani Santos.

Un líder claro y otro que no tanto

Que Frigenti es quien le pone las pilas a su grupo es indudable, aunque comparte protagonismo con Maica Benedicto y Óscar Landa. Javier Mouzo parece un animal herido, a pesar de lo cual Marieta coincidía con Lucía en posicionarse en su contra. Le adjudicaron el rol de buitre a Alex Ghita, pero quienes se cebaron el martes con Javier fueron una de las reinas y una concursante. También es cierto que escudarse en su tristeza no puede dar a Javier el privilegio de una inmunidad encubierta y obligada. Completando el repaso del grupo al que he bautizado desde el principio como el club de los cinco, Romina se sale del foco ella misma. Creo que no renuncia a evitar ser nominada llevándose bien con todos, aunque llegado el momento de la verdad sabe dónde está su grupo.

Lo que no tengo tan claro es el liderazgo que atribuyen a Dani Santos. Se pueden estar basando en que tiene más sangre en las venas que el resto. También toma un poco más de iniciativa que sus compañeros. Guste más o menos está siempre al acecho, esperando el error del contrario. Es un cazador de fallos que utiliza para ello una técnica depurada en varios realities. No es el único concursante que en la historia de Gran Hermano ha utilizado esta técnica. Es relativamente fácil identificar en cada compañero aquello que menos le puede gustar a la audiencia. Si un concursante es gran aficionado a la fiesta de los toros no está de más destacarlo para que esa parte de la audiencia que no lo considera una fiesta y está en contra de lo que comporta tenga un motivo para rechazar a ese rival. Podría poner buena cantidad de ejemplos de todo tipo.

Dani destaca del resto de concursantes “famosos” porque casi todos los demás son más planos que el encefalograma de un cadáver. Destaca un poquito y por eso le ven líder. Desde que lo dijeron Miguel y Óscar se han apuntado todos a esa teoría, también las huéspedes que vienen del exterior. Si tenemos la tentación de indignarnos porque estas tomen partido o hagan distinciones debemos pensar antes que han entrado para eso. Se decantan por un lado u otro en parte por sus simpatías personales, pero también porque deben agitar el avispero. Otra cosa es que una mayoría de avispas parecen hibernar, como corresponde a la época en que estamos. Las avispas en invierno hibernan o mueren. Malo será que no estén hibernando.

La expulsión y el camión de la mudanza

No todas las expulsiones tienen idéntica importancia. Como concursan por dúos (o trío), hasta ahora se ha ido manteniendo un equilibrio entre ambos grupos, teniendo en su poder idéntico número de puntos en las nominaciones. Esto podría no repetirse hoy si es Miguel Frigenti el expulsado. Aparte de que se me antoja como la pérdida más importante, por lo cual cualquier cosa que se haga para evitarlo será poco, si sale él se desequilibra la balanza. Si sale Jeimy Báez no desaparece el dúo que forma con José María Almoguera. Mucho menos en caso de que lo haga Manuel, opción más probable, porque el trío pasaría a ser un dúo, sin más. La expulsión de Frigenti supondría que su grupo pasara a disponer de 8 puntos tan solo, frente a los 12 del equipo contrario.

Mirado desde el lado contrario, solo quedaría mermado el grupo si fuera expulsada Jeimy y el camión de la mudanza se llevase a José María. Ambas cosas me parecen muy poco probables. Si el expulsado es Manuel, solo si se va luego Miguel se desequilibrarían los grupos. Pero no parece que eso vaya a pasar. Con voto negativo podría salir si los seguidores de varios concursantes deciden concentrar el voto en él para salvar a su preferido. Pero con un voto en positivo lo veo absolutamente imposible. Creo que ya he dicho que mi candidata para subirse al camión de la mudanza en Jeimy Báez.

Coincido con el análisis que hacían Romina y María Jesús sobre Jeimy. La ven aniñada para la edad que tiene, y muy pegada siempre a Marieta, considerada con una concursante fuerte por casi todos y no entiendo por qué. Ese en un buen motivo para nominarla y votarla. Que experimente la sensación de estar en la palestra hasta el último momento. Si el vértigo de visitar ese precipicio no hace que despierte es que su hibernación es inevitable. Aunque esa teoría improvisada de las avispas es dudosa porque solo hibernan las reinas (no hablo en esta ocasión de María José y Lucía). Fuerte no lo sé, pero a Marieta puedo verla como avispa reina. Ahora bien, ¿Jeimy reina? Ni en su casa.

Romina Malaspina piensa que si esta noche se va Miguel los fuertes son el otro grupo y si se marcha Manuel el grupo fuerte son ellos. Me parece curioso que nadie meta en la ecuación a Jeimy. Curioso y entendible. No es mal test el que propone la argentina, aunque no creo que lo vean igual todos dentro de la casa. Marieta y compañía harán otra lectura si sale Manuel, escudándose en que ha cometido errores, como el que ella misma le hizo ver tras la gala del martes, algo de lo que ya hablé. Y en parte es así, porque el apoyo que puede tener Manuel y el de Dani no son equiparables. Por mucho que cueste entenderlo, Dani juega con un factor nostalgia que no es aplicable al resto. Esto lo comparte con María, aunque la jerezana lo esté tirando todo por la borda por el absurdo secretismo de su relación con Almoguera y por estar medio muerta, como Jeimy.

¿Óscar Landa y Maica Benedicto en plena luna de miel?

A pesar del arrebato de Óscar la otra mañana, cargando contra Maica (y solo contra ella) porque no le habían dejado dormir bien esa madrugada, veo la relación entre estos dos viejos conocidos (lo de viejos en un decir) en su mejor momento. Lo del jaleo de la madrugada fue porque les pareció escuchar de nuevo a la rata rondando por el falso techo. Dormir tranquilo pensando que te puede caer un rata encima en cualquier momento no es algo que consiga todo el mundo. A Óscar no le importa nada, al parecer. Seguramente diría que a los vascos no les asusta una rata. Lo que me pareció extraño es que se quejara solo a Maica y no dijera nada al resto. Tal vez porque con ella tiene más confianza, igual por otra razón que se me escapa. O no.

A pesar de la polémica del roedor, me quedo con que en la fiesta canaria de anoche ambos se elegían mutuamente como la “persona vitamina” (la más querida). Maica dice que todavía no puede confiar plenamente en Óscar. Es fácil de entender, especialmente tras lo que acabo de contar. Pero no es baladí que hable de una confianza plena, de lo cual se deduce que confía en buena medida. En todo caso, con los actos o miradas se habla más y mejor que con palabras. Y en este caso me dicen que están a gusto juntos. Hay entre ellos auténtico cariño. Aunque igual Maica parece más en luna de miel con Frigenti. “Eres alegría”, le dijo el colaborador hace unos días. Afirma que tras levantarse hecho un manojo de nervios, verla a ella y tranquilizarse fue todo en uno. ¿Es bonito o no?

