Aunque estuvieron varios días sin dirigirse la palabra, el hermano de Alma Bollo sí quiso dar el paso y propuso a Maica arreglar las cosas: “Intentaré solucionarlo. Quiero dejarle su espacio. No voy a atosigarla y entiendo que no quiera hablar ahora”, confesaba Manuel a Marieta en una de sus conversaciones.

Maica Benedicto entendió que su compañero le acusaba de estar protagonizando un papel y que su pasión por la limpieza no era real. Manuel asegura que siente cariño por ella: “No es una niña que me dé igual, me cae bien. Comenté eso de la limpieza y a lo mejor me he equivocado”, le decía a Marieta.