En este avance, Rocío cuenta que una noche, sus hijos David y Rocío Flores estaban en su casa y la niña pidió dormir con su hermano. Ella les dejó y al cabo de los diez minutos fue a la habitación para apagar la luz, pero la pequeña le regó que no lo hiciera y que tampoco cerrara la puerta.

Rocío confiesa que en ese momento le salta la alarma y decide sentarse junto a su hija para preguntarle qué ocurre. Lo que iba a escuchar no se lo esperaba para nada: “Se quedó mirándome y me dijo ‘es que papá me ha dicho que cuando tú nos acuestas Fidel y tú os vais de casa y nos dejáis solos”. Un relato estremecedor que ha dejo de piedra a las personas que hay en plató.