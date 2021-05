Rocío Carrasco afirma que sufrió otra agresión por parte de su hija: “Fue con un cuchillo”

La agresión ocurrida el 27 de julio del año 2012 no fue la primera, Rocío Carrasco asegura que sufrió otra situación similar con Rocío Flores, un hecho que aunque al principio contó, luego decidió negar: “Yo le decía: Rocío ¿Qué has hecho?”

“Eso es lo que ha conseguido, en lo que ha conseguido convertir a su hija”

“Yo le decía: Rocío ¿Qué has hecho? Lo único que quería era hacerle ver que tenía que darse cuenta de que eso no era bueno, que no estaba actuando bien, que eso no podía ser”, explicaba Rocío, que en Menores decidió quitarle importancia: “Dije que había sido sin intención”.