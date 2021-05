Se le condenó por un delito de maltrato continuado durante tres años, por un delito de maltrato puntual el 27 de julio, por una falta de injurias y por una falta de amenazas. La sentencia le condenaba a 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, que se sustituirían por seis meses de libertad vigilada si la menor no prestaba su consentimiento, como así fue.

Rocío Carrasco relata otra agresión

La que no se consideraba probada fue la otra agresión, la que Rocío Carrasco narró al principio y luego negó. Según su relato, antes del 27 de julio, sufrió otra “agresión” por parte de su hija “con un cuchillo”. No ha entrado en detalles, solo que tiene la cicatriz en un dedo y que quiso hacer entender a su hija que no podía actuar así.