Rocío Carrasco explica por qué su caso no ha llegado hasta el final judicialmente: "No se tuvieron en cuenta los informes del juzgado"

Aunque Antonio David Flores asegura que ha sido absuelto en las acusaciones de maltrato, lo cierto es que el proceso está sobreseído . Pero ¿Por qué el juicio no se ha llegado a celebrar? ¿Qué lo ha impedido? Rocío Carrasco asegura que la juez no tuvo en cuenta los informes elaborados por los peritos.

“Hay mucho que mejorar y muchas cosas que implementar”, apuntaba Rocío, que cree que casos como el suyo demuestran que la justicia debería “renovarse”: “Yo no he pedido una sentencia, he pedido que se me escuche en sala, que se me dé la oportunidad de ejercer mi derecho a la tutela judicial efectiva, es lo único que he pedido”.