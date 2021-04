Rocío Carrasco explica por qué no respondió a la llamada de su hija: "No estoy preparada y sé que ella tampoco"

Rocío asegura que el vínculo con su hija no está roto pero necesita "tiempo" y prepararse para que no vuelva a pasar

Rocío Carrasco desmiente también que se hay producido una llamada en la que le haya dicho a su hija: 'No vuelvas a llamar, no soy tu madre'

Rocío Flores hizo un llamamiento a su madre, Rocío Carrasco: aseguró que nadie la ha manipulado y que la ha llamado pero no ha obtenido respuesta. Estas palabras generaron dudas, cuestionaron el testimonio de Rocío y ella misma o la propia Rocío Carrasco en directo: “No estoy preparada y sé que ella tampoco”.

“Mamá, tus hijos no te los ha arrancado nadie, te he llamado dos veces ¡Llámanos, no puedo más!”, con este llamamiento rompía su silencio Rocío Flores ante el testimonio de su madre en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y despertaba así las dudas: ¿Por qué Rocío no habla con su hija si asegura que le han arrebatado a sus hijos?

Rocío Carrasco asegura que ha recibido tres llamadas de su hija, el 3 de diciembre, meses después de su paso por ‘Supervivientes’, el jueves antes de su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ y dos días después, el sábado.

Jamás le he dicho a mi hija que no soy su madre

En ninguno de los casos ha cogido el teléfono y ha negado que en cierta ocasión lo hiciera y le dijera una frase muy repetida: “Jamás, jamás le he dicho aquí no vuelvas a llamar, yo no soy tu madre”. “¡No jo***!”, decía un Jorge Javier Vázquez sorprendido y es que esto se ha abordado como una “verdad” sagrada”.

El motivo por el que Rocío Carrasco no ha atendido la llamada de su hija

Pero ¿Por qué Rocío no ha cogido el teléfono a su hija ante estas llamadas? “No estoy preparada para eso, sé que ella tampoco, sé que las condiciones no son las idóneas y que todo lo que gira en torno a no es ambiente idóneo”, aseguraba.