"Nunca se deja de querer a un hijo, nunca"

"Lo que me hizo Rocío era la obra maestra de su padre"

Su relato de aquella mañana ha sido escalofriante: “Aquella mañana Rocío me agredió, pero no era ella la que me pagaba, era su padre. Porque quiero dejar claro ya desde el principio que mi hija fue verdugo porque antes fue víctima de esa persona (Antonio David Flores). Y era muy vulnerable", ha dicho, añadiendo que, debido a los golpes en la cabeza, ella acabó en el hospital.