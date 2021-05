Rocío explica en qué punto se encuentra su batalla legal con Antonio David

"Estoy convencida de que se hará justicia", asegura la hija de Rocío Carrasco

"Todavía no es un caso cerrado", explica

En su serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', la hija de Rocío Jurado explica en qué punto se encuentra su batalla legal con Antonio David Flores. "En 2016 gracias a Dios llego a nuestra vida Javier Vasallo. Él se metió contra viento y marea y lo que muchos juristas me habían dicho: ‘tienes toda la razón, pero no podemos meternos en eso porque no existe un caso precedente’, Javier si se metió, hasta las cejas", recuerda Rocío.

"Todavía no es un caso cerrado", asegura. "Quedan cuestiones que dictaminarse, quedan instancias a las que recurrir, creo en la justicia, no quiero creer en la ley de libre albedrío, de ojo por ojo, no quiero creer en eso. Quiero creer que estamos en un estado de derecho y que la ley existe y que la justicia existe".

"Yo estoy convencida de que se hará justicia y de que por lo menos se me dará la oportunidad de que si lo que estoy diciendo es verdad o no se pueda dirimir en un juicio. No estoy hablando de una sentencia, sino de que se me dé la posibilidad de que ese procedimiento se dirima en un juzgado", cuenta convencida la hija de Pedro Carrrasco.