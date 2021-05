"No duermo ni con pastillas", asegura la hija de Rocío Jurado

"Este señor ha hecho que mis hijos me odien", cuenta

"Me da vergüenza salir a la calle", confiesa

En 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' hemos podido escuchar el desolador archivo de audio en el que la hija de Rocío Jurado habla con el juez y le cuenta el infierno que ha vivido con Antonio David Flores.

"¿Cuál ha sido el hecho detonante para que diga ‘ya no puedo más’ y ponga una denuncia?", le pregunta el juez. "El hecho es llevar 17 años soportando que una persona difame, que una persona me arrebate lo más grande que puede tener una madre que son sus hijos, tener que escuchar todo tipo de barbaridades, de infidelidades, de mala madre, de que he abandonado a mis hijos, de que no los he cuidado, de que no me he preocupado".

"Ya mis hijos no están, veo que no cesa, esto no cesa. Yo ya lo he hecho todo para procurar que este hecho cesara y va a más. Yo no puedo más", llora Rocío. "Llevo en tratamiento desde 2011, no he querido nunca estar en tratamiento porque estaban en proceso todos estos trámites para quitarme a mis hijos, no quería tirarle un arma para que lo usara pública y judicialmente. No quería que este señor se agarrara a que no estaba bien psicológicamente", explica.

Rocío se rompe y habla del oscuro episodio que vivió con su hija: "Cuento al psiquiatra que aparte de tenerme así durante 17 años ha puesto a mis hijos en contra, ha llevado a mi hija a que me pegue una paliza, no me deja vivir, no consiente que viva. Cada vez que este señor sale en una portada de una revista diciendo lo que dice yo me tengo que ir corriendo al psiquiatra porque me tiene que subir la medicación. No duermo ni con pastillas", revela.