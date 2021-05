Rocío Flores denunció a Rocío Carrasco por maltrato continuado

"No quise declarar en sede policial para no denunciar a mi hija", cuenta entre lágrimas

"Se tendrá que perdonar cuando se dé cuenta"

A pesar de ser Rocío Carrasco quien sufrió una agresión por parte de su hija, fue Rocío Flores quien interpuso una denuncia de malos tratos contra su madre: "Dijo que la he pegado, que la he tirado al suelo, que la he amenazado de muerte, que la he cogido por el cuello, que la he retenido en casa...de todo", desvela.

"El padre y mi hija en un primer momento van a presentar la denuncia al cuartel de la Guardia Civil de Tres cantos porque tenían un conocido. Allí les dicen que la denuncia la tiene que recibir en el puesto de la Guardia Civil donde han sucedido los hechos. Allí les piden un parte de lesiones. Creo que van al hospital de sanitas de la Moraleja y luego ponen la denuncia con el correspondiente parte. Allí me informan de que se me ha denunciado por maltrato habitual y que ha firmado el padre como persona responsable de la niña", cuenta la hija de Rocío Jurado.

Rocío no quiso declarar en sede policial para no tener que interponer una denuncia contra su hija: "Me da vergüenza, me da pena de mí, me da pena de mi marido que tuviera que vivir eso. Me da pena de ella que fuera capaz de pertenecer a algo tan bárbaro. Cuando me dicen que declare y me defienda, yo digo que yo no quiero declarar en sede policial porque entonces estaría denunciando yo a mi hija, y yo eso no lo he hecho nunca, pese a todo lo que se ha dicho. El que si declaro fue Fidel como testigo", dice rompiendo a llorar.

"Me dicen que como no he querido declarar me llamarán del juzgado. Esto fue un 27 de julio y a mí se me llama a declarar en sede judicial en agosto. No me duele tanto la paliza, como el hecho de que ella me quisiera meter en la cárcel. A mí la paliza no me duele, a mí me duele el saber que una hija mía, que ha estado nueve meses aquí dentro y que la he parido yo sea capaz de querer ver a su madre en la cárcel por algo que no ha hecho. A día de hoy me mata", explica entre lágrimas.