Rocío Jurado desconfiaba de Antonio David: "Mi madre me suplicó de rodillas que no me fuese con él"

Cuando Rocío le contó a su madre que el chico al que la cantante había visto en las revistas no solo era su novio, si no que pensaba irse a vivir con él, a 'la más grande' se le cayó el mundo encima: "Con 18 años cometo la torpeza de dejar el curso y cojo un avión para irme a Barcelona con él, cometí la fatalidad de dejar a mi madre llorando en el suelo, ella me pedía que no me fuese y me decía que me iba a arrepentir, que Antonio David iba a ser mi perdición (...) Yo la dejé hincada en el suelo de rodillas llorando y me fui, es de una de las cosas que más me arrepiento en la vida".