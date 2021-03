Rocío ha explicado que todo este tiempo ha estado callada porque hasta ahora no se ha sentido capaz de verbalizar y asimilar lo que le estaba sucediendo: “He llegado a tocar fondo y cuando he tocado el fondo me he dado cuenta de que no podía seguir de esa manera”.

Rocío se rompe al ver lo que se ha dicho de ella como madre

Rocío no ha podido reprimir las lágrimas al hablar de las veces que ha tenido que escuchar cómo se la llamaba mala madre, ya no solo por la calle, si no también en los medios de comunicación: “Me lo han dicho tanto que me han hecho dudar, nunca se han planteado si las palabras de Antonio David eran ciertas o no, y mis hijos se han quedado día a día con esa idea, con la idea de que soy una mala madre (…) Mi hijo es especial y yo sé que a mí mi hijo me adora, pero no se le permite (…) Yo sé que él es, por su situación, un niño que se amolda y que es feliz de por sí, yo sé que él me ama y eso me da tranquilidad, pero Rocío creo que sí piensa que soy mala madre”.