Una persona del entorno de Tamara Gorro y Ezequiel Garay asegura que su separación ha sido mentira: "La ruptura nunca ha existido"

“Mejor juntos”, con esta frase y una foto de ambos la pareja anunciaba que vuelven a estar juntos en las redes, pero algunos son los que dicen que su ruptura podría haber sido un montaje y así ha querido trasmitirlo un testigo de entorno de la pareja a ‘Sálvame’: “No entiendo nada, soy del entorno cercano de Ezequiel, los he visto juntos, no entiendo este teatro, he coincidido con ellos muchas veces, la relación ha sido tan normal. Lo que he visto gestos cómplices de una pareja normal”.