Omar Sánchez pide información a Rafa Mora sobre el chico que habría tenido relación con Anabel Pantoja: "Duda de ella"

Rafa explica que el problema es que ahora esta persona “no se encuentra en las mismas circunstancias que cuando lo contó” y no quiere que se siga “con la historia”, pero las fechas que se dan, en un principio “son fechas en las que Omar Sánchez y Anabel Pantoja eran marido y mujer” y es que él ahora mismo dice “que no quiere tener problemas y que no se va a prestar a nada, le gustaría que todo esto se quedase en un cajón guardado”.

Además, Rafa Mora desvela que Omar, ‘el negro’ se pone en con él, aunque no tienen una relación de amistad: “Con los mensajes él buscaba respuestas, quería información. Hay muchas cosas que no entendía”. Y revela si cree que Anabel estuvo con el camarero estuvo con él: “Está con la mosca detrás de la oreja y me pide información para corroborar las dudas que tiene. Duda de Anabel porque hemos dado información, el local, hermano de torero, conoce este local, quizás conoce a esta persona sin ponerle cara porque me pidió una foto del chico. Cuando le digo el chico que es, dice que esto le empieza a cuadrar, es como que empieza a atar cabos”, explica.