Las bonitas palabras de María del Monte tras el Orgullo de Sevilla: "Nunca me he liberado en el amor porque nunca he sido prisionera"

"Ayer estaba en un acto donde veía unas caras de emoción que me contagiaron. Veía a madres con sus hijos apoyándolos para que sus derechos sean defendidos. Es lamentable que estos derechos tengan que ser defendidos, pero mientras haya que hacerlo, ahí estaré.Yo no me he liberado de nada ni de nadie porque el amor no tiene prisiones. Nunca me he escondido, pero quería mantener mi privacidad", asegura.