Anuar Beno se sincera sobre Anabel Pantoja y se muestra decepcionado con ella: "Me ha sembrado la duda"

Anuar ha contestado a la pregunta de Gema López sobre quién te ha decepcionado Anabel o Yulen: “Por parte de Anabel porque me decía mucho que quién era este chico y el hecho de que hubiese hablase con él y supiera quién era me chocó bastante porque no sabías nada, pero de repente sabía que sabías algo, ¿me tengo que creer todo lo que me has ido contando o todo lo que he ido viendo? Eso es lo que me ha sembrado la duda”.