Anabel Pantoja rompe a llorar al hablar de Omar Sánchez: "Se me han removido muchas cosas"

"Muchas vivencias, no sé qué decirte, para mí él ha sido una persona crucial que siempre le voy a recordar y que me hubiera gustado tener siempre en mi vida, pero obviamente entiendo que es pasado", esto ha contestado Anabel a Carlos Sobera en un primer momento. Aunque tiene claro que no quiere ponerse en "bucle" con el tema de Omar por las condiciones en las que se encuentra en el concurso: "Cuando salga ya veré lo que tengo que encontrarme, pero me encantaría poder verle" , aunque no sabe si "él querrá".

La sobrina de Isabel Pantoja termina rota al hablar de su exmarido: "Antes de venirme ya hablamos muchísimo, me apoyó muchísimo a esta aventura y me dijo que llegará hasta el final. Es un tío que no puedo decir ni 'mu' y no sé si estará o no, pero a mí me tendrá siempre". Y termina llorando desconsolada cuando el presentador le explica que él no esté en la isla no significa que no le esté apoyando fuera: "Es duro. No quiero hacerle daño a nadie, por eso no quiero hablar más".