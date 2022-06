Yulen hace oficial su relación con Anabel y abre sus sentimientos delante de su madre: "Somos novios"

"Muchas vivencias, no sé qué decirte, para mí él ha sido una persona crucial que siempre le voy a recordar y que me hubiera gustado tener siempre en mi vida , pero obviamente entiendo que es pasado", ha contestado Anabel a Carlos Sobera en un primer momento. " Me encantaría poder verle ", ha dicho emocionada, aunque no sabe si "él querrá".

La sobrina de Isabel Pantoja ha terminado rota al hablar de su exmarido: "Antes de venirme ya hablamos muchísimo, me apoyó muchísimo a esta aventura y me dijo que llegará hasta el final. Es un tío que no puedo decir ni 'mu' y no sé si estará o no, pero a mí me tendrá siempre". Y termina llorando desconsolada cuando el presentador le explica que él no esté en la isla no significa que no le esté apoyando fuera: "Es duro. No quiero hacerle daño a nadie, por eso no quiero hablar más".