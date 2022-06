Los avances de Belén Esteban en su rehabilitación: vuelve a caminar con ayuda de muletas

Belén Esteban sigue dando pasos en su recuperación . Y nunca mejor dicho y es que la colaboradora de 'Sálvame' ya ha entrado en la fase de su rehabilitación en la que puede abandonar la silla de ruedas y caminar de nuevo , aunque lo hace en el centro médico, con muletas y con ayuda de su fisioterapeuta, Vicky, con la que he posado muy sonriente en Instagram.

La colaboradora, que la semana pasada pudo volver a dormir en su cama otra vez, ha compartido también unos vídeos en sus historias para que su millón de seguidores en Instagram vean cómo anda de nuevo, con ayuda de su fisio y las muletas. Ha acompañado los vídeos con la canción de Queen, 'We Are The Champions' ('Somos los campeones'), y un mensaje cargado de positividad: "De lunes a viernes trabajando duro para volver a mi vida".