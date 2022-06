Carmen Borrego estaba muy contenta al conocer quién será su acompañante en el escenario hasta que el colaborador abre la boca. Rafa Mora , en tono humorístico, recalca “qué grande el programa ha buscado la horma de su zapato, para que Carmen no haya que casi ni caracterizarla” .

Rafa Mora se ríe y niega rotundamente, “no va por ahí, si no me has entendido te pido perdón”. El estudiante de periodismo quiere dejar claro que se refiere al “sentido del espectáculo”, siendo King África la dupla perfecta, “era algo bueno”. Además, Rafa Mora, se siente mal “siempre te enfadas conmigo”.