En ‘Sálvame’ intentamos contactar con Marta López Álamo , pareja de Kiko Matamoros, para que pueda dar su opinión sobre el concurso de su novio. La influencer está un poco enfada con el programa y no se quiere pronunciar. Además, sus compromisos laborales no le permiten asistir a todas las galas de ‘Supervivientes’.

El colaborador no entiende cómo no aprovecha “esta oportunidad de oro” para defender a su pareja. Además, está muy enfadado por la ausencia de la influencer a las galas del concurso, “no ha ido porque no ha querido ir”.