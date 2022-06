Kiko Hernández, muy duro, apunta a Omar Sánchez: "¡Te has cargado a Anabel!"

Omar Sánchez no ha dudado en dar una nueva entrevista en forma de exclusiva , en la que asegura que se les ha faltado "al respeto a su familia" y a él con lo sucedido entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira en Honduras , algo que ha hecho reaccionar a Kiko Hernández.

'El negro' se sincera y se abre en canal sobre cómo se siente al ver a su expareja con una nueva ilusión con el esgrimista: "Me da vergüenza y rabia ver esas imágenes... nunca he sufrido tanto por amor". "Tanto que decían que no iba a hablar, le vamos a tener hasta el la sopa", cree Kiko H. tras ver la entrevista: "Bienvenido a la familia de 'Sálvame".