La rajada de Lydia Lozano durante la publicidad sale a la luz y Rocío Carrasco no se calla: "Me parece algo infantil"

'Sálvame' emite las palabras de Lydia Lozano sobre Rocío Carrasco en la publicidad del programa de ayer

La hija de Rocío Jurado reacciona a las declaraciones de su compañera: "Me importa bastante poco"

La colaboradora entra en el plató para explicarse y termina abandonando enfadada y completamente rota

Durante la tarde de ayer en 'Sálvame' salía a la luz que Lydia Lozano no estuvo muy contenta con la participación de Rocío Carrasco en el 'Mediafest' y es que se desvelaba un feo comentario de la colaboradora sobre la hija de Rocío Jurado: "Qué c*** pinta esta aquí".

Rocío Carrasco se sincera tras escuchar lo que Lydia Lozano piensa de ella

Pero eso no es todo, la periodista, tras conocerse esto, rajaba durante la publicidad del programa de todo esto, momento en el que era grabada por las cámaras después de preguntar a través en una encuesta en la web si la audiencia quiere que se emitan estas imágenes y que la respuesta sea "sí", hoy se han mostrado las palabras de Lydia sobre Rocío.

Rocío Carrasco, que ha podido escuchar sus declaraciones antes de la emisión ha reaccionado en directo: : “Me ha hecho gracia, me parece algo infantil, no le puedo poner otro calificativo. Lo que más me ha podido chirria es lo de ‘tía’, el resto ella tiene todo su derecho a querer o no compartir”. Ella cree que si solo considera compañero a alguien por 'Sálvame', efectivamente "no es" su compañera, pero si se extiende a cadena o productora "si lo es". Y añade: “Ella puede tener su opinión y decir lo que considere, me importa bastante poco".

'Sálvame' muestra las palabras de la periodista sobre Rocío Carrasco en la publicidad

Y es que Lydia Lozano, durante uno de los parones en el programa de ayer, no se cortaba ni un pelo en decir lo que piensa sobre la hija de Pedro Carrasco: . “Sigo diciendo que qué pinta esta tía aquí, lo sigo pensando, no entiendo que hacía Rocío Carrasco en ese concierto”. Pero va más allá: "¿Qué c*** hacía en la ‘Fashion Week. No ha cantado un montón de gente, yo no considero a Rocío como compañera, yo no la veo en las reuniones”. “Me voy a callar porque habría tanto que decir… Estoy diciendo verdades como puños", concluye la colaboradora de 'Sálvame'.

La hija de Rocío Jurado: "La frase de verdades como puños me suena de algo que no me gusta nada"

Rocío Carrasco, tras ver esto de nuevo, vuelve a dar su opinión de todo esto: “La frase de verdades como puños me suena de algo que no me gusta nada, si tiene más cosas que decir que me las diga”. Ella respeta la opinión de Lydia y asegura que no le molesta ni le sorprende. Además, asegura que no tiene problema en encontrarse con ella: “Qué va, qué problema voy a tener yo con Lydia, ni aquí ni en ningún sitio”. Y explica si sabe por qué cree que la odia tanto: “No lo sé, yo no tengo ningún tipo de problema”.

La periodista entra en directo en el plató y responde

Lydia Lozano, que ha ido a los ensayos del 'Sálvame Mediafest', ha entrado en directo en el plató y ha podido ver cómo Rocío ha dicho que "es mucho más valido el cambio de actitud que el pedirle perdón a alguien" haciendo referencia a las disculpas que entonó con ella: "El perdón que yo le pedí a Rocío Carrasco fue porque nunca levanté el teléfono para contrastar una información". Kiko Hernández no ha dudado en decirle lo que piensa sobre todo esto y le ha hecho una pregunta muy directa: "¿Tendrías algún problema de juntarte con ella?".

¡Protocolo de abandono! Lydia Lozano se marcha muy enfadada y se rompe