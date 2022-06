Pipi Estrada, muy decepcionado con sus compañeros tras su accidente de moto: "Solo me ha llamado Kiko Hernández"

Desde su casa, Pipi Estrada ha comentado como se encuentra tras su accidente y ha mostrado las heridas que le ha dejado este desagradable incidente. "Un automóvil invadió mi carril y me desplaza, después no pude controlar la moto y me caí al suelo", ha explicado. "Me asusté porque la pierna se me quedó atrapada debajo de la moto y la vena se me inflamó", ha añadido.