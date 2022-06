La sorprendente confesión de Kiko Hernández sobre Víctor Sandoval: "Me preocupa"

Tras el 'Sálvame: Mediafest' del miércoles por la noche, Víctor Sandoval está desaparecido. El colaborador no coge el teléfono a los directores del programa y menos a sus compañeros después de haberse quejado públicamente de que no lo llaman para colaborar en 'Sálvame'. Según cuenta Kiko Hernández, Víctor Sandoval "no está bien" y está teniendo comportamientos muy "tóxicos" con respecto a sus compañeros.