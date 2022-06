La secretaria de Amador Mohedano desvela el nombre de la famosa con la que tonteaba mientras estaba con Rosa Benito

La primera secretaria de Amador Mohedano ha desvelado todos los secretos de Amador Mohedano

Isabel ha confesado que le pasaba llamadas de mujeres famosas al hermano de Rocío Jurado

"Amador nos tenía prohibido dar todo tipo de de documentación a la albacea de Rocío Jurado", ha desvelado Isabel

Isabel, la primera secretaria que tuvo Amador Mohedano, ha visitado el plató de 'Sálvame' para dar todos los detalles de cómo era la vida del hermano de Rocío Jurado. Esta secretaria ha asegurado que "pese a estar casado con Rosa Benito nos tiraba la caña a todas", algo que ha dejado sorprendido a los colaboradores que han decidido abrir un melón sobre este tema.

"Amador Mohedano le tiró la caña a famosas", ha desvelado su secretaria

"Me tonteaba a mí y a mi compañera, nos decía que la falda nos quedaba muy bien", ha confesado Isabel. Además, ha soltado comentarios que no dejan en muy buen lugar al hermano de Rocío Jurado. "Yo no he visto que Amador le fuera infiel a Rosa Benito, pero yo imagino que sí. Era despistado y mujeriego", ha señalado. "Era tan mujeriego y creo que su hermana le tenía que parar los pies", ha añadido.

Isabel ha reconocido que le "pasaba llamadas de mujeres" a Amador Mohedano. Cuándo le han preguntado por si le pasaba llamadas de mujeres famosas, Isabel ha querido "reservarse" esa información desatando la intriga de todos los colaboradores. Finalmente, Kiko Hernández ha conseguido sacarle las iniciales a Isabel. Aunque el director del programa solo ha dejado que dijeran la inicial del nombre, la R.

"Amador nos tenía prohibido dar todo tipo de de documentación a la albacea de Rocío Jurado"

Isabel ha seguido dando titulares sobre la vida laboral de Amador Mohedano cuando era manager de Rocío Jurado. "No sabía hacer nada, venía a la oficina a figurar", ha comenzado diciendo. "Su hermana conocía sus limitaciones, era un representante horroroso", ha añadido. Además, ha destacado el trabajo "sucio" que hacía con sus empleados: "Jamás me hizo contrato, no me dio de alta".