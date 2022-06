Terelu Campos ha desvelado que el programa ha llamado este jueves a Víctor Sandoval para que acudiera a trabajar, pero él no ha contestado. Al parecer, tenía el móvil en modo avión. Tras conocer ese dato, Adela González le ha dicho: “Primera norma: tener el móvil encendido”. El colaborador se lo ha tomado muy mal: “Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban. (…) Me acabas de dar otra host** donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer”.