Víctor Sandoval tuvo un comportamiento en el 'Sálvame Mediafest' que no gustó nada a sus compañeros

El colaborador se ha pasado la noche muy afectado y llorando, aunque ha dado la cara en directo

Víctor Sandoval ha dado una fea contestación a Adela González: "Llevo en esto mucho más que tú"

Víctor Sandoval ha pasado una noche muy complicada. Su salida de tono anoche en el ‘Mediafest’ le ha pasado factura y no ha dejado de darle vueltas, no ha pegado ojo y ha estado horas “llorando que te cagas”, según ha contado. Pero a pesar de todo, ha decidido dar la cara y hablar en directo con ‘Sálvame’ para contarnos qué le ocurría.

El colaborador ha empezado enfadado, pero poco a poco ha ido bajando el tono. “Se vive con el aire. ¿Por qué la gente está ahora tan preocupada? Porque ayer metí la pata y fui inoportuno”, ha comenzado. Terelu Campos le ha dicho que sus comentarios de anoche no fueron tan graves como para que hoy no acudiera a trabajar: “Te han llamado por la mañana para que vinieras a trabajar y no te han localizado”. Él lo ha negado, aunque luego ha reconocido que tenía el móvil en modo avión.

El rifirrafe de Víctor Sandoval y Adela González

Adela González le ha comentado a Víctor que la primera norma para que te ofrezcan trabajo es tener el móvil encendido, un comentario que le ha sentado muy mal al colaborador. “Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban. (…) Me acabas de dar otra host** donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer”.

La llamada de Belén Esteban

Belén Esteban ha llamado en directo a Kike Calleja para intentar calmar a su amigo Víctor. Le ha pedido que bajara el tono y que pidiera perdón a Adela por el comentario que acababa de hacer. “Llevan un mes sin llamarte por un motivo. Tú vales para la televisión. Te pasa como a mí, que nos pierden nuestras maneras”, le ha dicho la de Paracuellos.

Belén también le ha dicho que luego podían hablar más tranquilamente, pero él no ha querido: “Hoy más no. Después de ayer, ya más no (…) Hoy tengo la cabeza tan liada que voy a meter la pata otra vez”, le ha respondido, entre lágrimas.

Víctor Sandoval pide perdón

Tras colgar a Belén Esteban, Víctor Sandoval ha pedido perdón tanto a Adela González como al resto de colaboradores. “Os quería pedir perdón por el día que os he hecho pasar hoy. Sé que os habéis preocupado y yo me he vuelto a meter en mi caparazón para buscar una explicación que no hay”, ha dicho.