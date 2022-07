¡Bombazo! Carlos Lozano desvela que intentó "algo" con Terelu en el pasado: "Ella no quiso"

Carlos Lozano se pone al frente de 'Sálvame Sandía'

El presentador ha hablado de su pasado con Terelu Campos

"Hubo feeling", cuenta

Carlos Lozano se ha puesto al frente de 'Sálvame Sandía'. El presentador recorre las playas de España en su caravana para cumplir el sueño de miles de espectadores: convertirse en colaboradores por un día. Este ha sido el escenario perfecto para una inesperada confesión del exconcursante de 'Supervivientes'

El ex de Miriam Saavedra hablaba con una de las invitadas sobre la relación entre Yulen Pereira y Anabel Pantoja. "No creo que haya amor pero ha habido cositas íntimas", ha asegurado. En ese momento ha intervenido Terelu Campos: "Puede ser sexo y no amor". "No me hables de sexo y no amor, que llevamos una racha…Yo nada, como tú, estamos igual", ha comentado él.

"Oye que yo no he dicho nada. Lo tuyo tiene delito con lo buenísimo que estas", le ha asegurado la presentadora. Carmen Alcayde ha comentado que hacen buena pareja y ha preguntado que por qué no tienen una cita. "Cuando trabajábamos juntos ya hubo algo que yo quise pero ella no me hizo ni caso", ha desvelado él. "Me dio calabazas y yo ya no quiero saber nada".